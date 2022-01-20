عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني يدعو لضغط حقيقي على الحوثيين لإطلاق الفنانة الحمادي

الخميس 20 يناير 2022

الخليج 365

استنكر وزير الإعلام معمر الإرياني "باشد العبارات ما تتعرض له الفنانة وعارضة الازياء انتصار الحمادي المخفية قسريا في معتقلات مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، منذ عام، من صنوف التعذيب النفسي والجسدي والضرب، وقص شعرها اجباريا، بعد تلفيق اتهامات كيدية لها وإصدار أحكام غير قانونية بحبسها 5 أعوام".



ودعا الإرياني "الفنانين والمثقفين والحقوقيين ومختلف الفعاليات الثقافية والفنية في اليمن والوطن العربي والعالم، ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة، للتضامن مع مأساة انتصار الحمادي وأسرتها، والضغط على مليشيا الحوثي لإطلاقها فورا في ظل مخاوف من إقدامها على الإنتحار، بعد فشل عدة محاولات".

وطالب وزير الإعلام "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، بإدانة الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين، والتي لم تسلم منها النساء، وممارسة ضغط حقيقي على المليشيا لإطلاق الفنانة انتصار الحمادي، والمئات من المخفيات قسريا في معتقلاتها".

يذكر أن الحمادي كانت خطفت عندما كانت في طريقها مع زميلاتها إلى جلسة تصوير في 20 فبراير العام الماضي.

وتعمل الفنانة المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ 4 سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020.

فيما أكد أفراد من عائلتها سابقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أنها المعيل الوحيد لأسرتها المكونة من 4 أفراد، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية.

وفي مايو العام الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية أن الحمادي أُجبرت على الاعتراف بعدة جرائم، من بينها حيازة المخدرات والدعارة.

كذلك أكدت هيومن رايتش ووتش أن الحوثيين أجبروها على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب.