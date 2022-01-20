عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مندوبة الإمارات بمجلس الأمن تتهم الحوثيين بنشر الإرهاب

الخميس 20 يناير 2022

الخليج 365

قالت لانا زكي نسيبة مندوبة الإمارات لدى مجلس الأمن، إن هناك محاولات غاشمة لنشر الإرهاب في المنطقة على يد مليشيا الحوثي وآخرها استهداف منشآت مدنية بالإمارات.



وأكدت لانا زكي نسيبة، في كلمة بمجلس الأمن، دعم الإمارات للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967.

ولفتت إلى أن تحقيق مستقبل مزدهر للمنطقة يتطلب توفير بيئة حاضنة للسلام.

وشددت أيضاً على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأشارت "نثمن دور مصر والأردن في هذا الشأن".