استهدفوا مدرسة ومحطة وقود ومنزل.. ميلشيات الحوثي تقتل 9 مدنيين بقصف صاروخي في 3 محافظات

قتل 9 مدنيين بينهم أطفال وأصيب آخرين اليوم الأربعاء 19 يناير/ كانون ثاني 2022، في قصف صاروخي لميلشيات الحوثي استهدف مناطق سكنية في ثلاث محافظات وهي شبوة (شرق) ومأرب (شمال شرق) وتعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية "أن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب ستة آخرين إثر قصف ميلشيات الحوثي استهدف محطة وقود في منطقة جعدر شمال مديرية عين بمحافظة شبوة".



"والى جانب الضحايا المدنيين احترقت عدد من السيارات التي كانت بجوار المحطة للتزود بالوقود"، وفقا للمصادر.



وفي محافظة مأرب، قتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل وأصيب آخرين جراء استهداف مليشيات الحوثي منزل المواطن ناجي مبارك فهيد الشريفي بصاروخ باليستي بمدينة حريب (جنوب المحافظة).



وفي محافظة تعز، قتل الطالب ربيع حامد حمود (18 عاماً) وأصيب سته آخرين جراء قصف مليشيات الحوثي مدرسة في مديرية مقبنة (غرب المحافظة).



وقالت مصادر محلية "أن الحوثيين قصفوا مدرسة الهدى حمير الوادي ظهر اليوم الأربعاء، بأربع قذائف صاروخية، وكانت مكتظة بالطلاب بعدد ما يقارب 1300 طالب وطالبة و25 معلم واداري في وقت الدوام الدراسي".



ويأتي قصف ميلشيات الحوثي نتيجة تكبدهم خسائر ميدانية في معظم الجبهات خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع عمليات جوية مكثفة للتحالف العربي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، أوقعت بالميلشيات خسائر كبيرة خلال الأسابيع الماضية.