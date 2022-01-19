اختتام مشروع المبادرات التطوعية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اختتم بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، مشروع المبادرات التطوعية (بادر فالحياة عطاء) في نسخته الثالثة والممول من مؤسسة العون للتنمية وتنفيذ مؤسسة متطوعون .



وأشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، بالمشروع الهادف الى تحسين البيئة الجامعية الداعمة للتعليم والارتقاء بالخدمات الطلابية ، وترسيخ الوعي المجتمعي واستثمار طاقات الشباب من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمبادرات الطلابية التنافسية .. منوها بأن العام الجاري 2022م سيكون عام تمكين الشباب وتأهيلهم لإحداث التغيير والتنمية المنشودة.

فيما أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة متطوعون محمد الخامر، بأن المشروع يهدف الى تحفيز وتشجيع الشباب في كليتي التربية بجامعتي حضرموت وسيئون وكلية القرآن بالمكلا وسيئون على تنفيذ المبادرات التطوعية التي تسهم في احداث تنمية مجتمعية في مختلف المجالات .