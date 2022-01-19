اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمنشآت مدنية في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بشدة استهداف طائرات مسيرة لمناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما أسفر عن سقوط 3 قتلى و6 جرحى جميعهم من المدنيين.



وأكدت اللجنة - في بيان لها - أن الهجوم الذي تبنت مسئوليته ميليشيا الحوثي يعد عملا إرهابيا وانتهاكا صارخًا للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية وتعاليم الأديان السمحة التي تؤكد على تجريم هذه الأعمال الإرهابية .

وقالت إن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية إذ تدين هذا العمل الإرهابي الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لردع الميليشيات الإرهابية التي تستهدف سلامة الأوطان والشعوب