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تدريب بحري مصري فى البحر الأحمر

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدريب بحري مصري فى البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

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نفذت القوات البحرية المصرية والقوات الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر بمشاركة الفرقاطة المصرية /الإسكندرية/ مع فرقاطة الدفاع الجوى الفرنسية /CHEVALIER PAUL/ .

 

وإشتملت التدريبات على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية تضمنت تنفيذ تدريب للدفاع الجوى عن التشكيلات البحرية ، كذلك القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية التى أظهرت قدرة الوحدات البحرية المشتركة لكلا الجانبين على إدارة العمليات القتالية للمفاهيم المشتركة والعقائد التدريبية المعمول بها ، وكذا تمارين المواصلات ، بالإضافة إلى تبادل أسطح الطيران ، وتنفيذ أعمال التصوير .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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