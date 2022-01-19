شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 77 دولة و15 منظمة تدين إرهاب ميليشيا الحوثي وتتضامن مع دولة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

لليوم الثالث على التوالي، تتواصل الإدانات من دول عربية وغربية ومنظمات عالمية لاستهداف مليشيات الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في دولة الإمارات



وحتى اليوم الأربعاء، استنكرت 77 دولة و15 منظمة عربية وعالمية وحقوقية الهجوم الإرهابي، مؤكدة وقوفها إلى جانب الإمارات إزاء مثل تلك الاعتداءات التي تعمل على زعزعة الاستقرار والسلام بالمنطقة.

والثلاثاء، طالبت الإمارات مجلس الأمن بعقد جلسة بشأن الهجمات الإرهابية الحوثية ضد منشآت مدنية في أبوظبي، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي يتطلب "إدانة جماعية قاطعة".

وأعلنت شرطة أبوظبي أن الهجوم الذي تعرضت له منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، الإثنين، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

أسماء الدول والمنظمات التي أدانت الهجوم الإرهابي.

الدول:

1- البحرين

2- الكويت

3- قطر

4- اليمن

5- لبنان

6- الأردن

7- أوكرانيا

8- اليونان

9- تركيا

10- الجزائر

11- مصر

12- بولندا

13- العراق

14- سلطنة عمان

15- المغرب

16- موريتانيا

17- تونس

18- باكستان

19- أيرلندا

20- كردستان

21- ليبيا

22- السودان

23- فرنسا

24- الولايات المتحدة

25- النمسا

26- روسيا

27- المملكة المتحدة

28- النرويج

29- إسرائيل

30- صربيا

31- باراغواي

32- كندا

33- فنلندا

34- كوريا الجنوبية

35- الصومال

36- جزر المالديف

37- رومانيا

38-الدنمارك

39- نيوزيلندا

40- ألبانيا

41- قبرص

42- كوستا ريكا

43- إيطاليا

44- جزر القمر

45- سلوفاكيا

46- لوكسمبورغ

47- ألمانيا

48- بلغاريا

49- اليابان

50- سيريلانكا

51- بنجلاديش

52- بلجيكا

53- سنغافورة

54- أفغانستان (وزير خارجية أفغانستان)

55- الصين

56- الهند

57- كرواتيا

58- مقدونيا الشمالية

59- نيبال

60- إندونيسيا

61- أستراليا

62- مالطا

63- تشاد

64- إثيوبيا

65-أرمينيا

66- ليتوانيا

67- أرجنتين

68- إسبانيا

69- أوروغواي

70- هولندا

71- كولومبيا

72- جيبوتي

73- جنوب أفريقيا

74- نيجيريا

75- البرازيل

76- جواتيمالا

77- بوركينا فاسو

المنظمات

1. مجلس التعاون الخليجي

2. منظمة التعاون الإسلامي

3. الأمم المتحدة

4. الاتحاد الأوروبي

5. الجامعة العربية

6. الأزهر الشريف

7. البرلمان العربي

8. المجلس العالمي للتسامح والسلام

9. المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني

10. الاتحاد الأفريقي

11. مجلس الحكماء المسلمين

12. الاتحاد البرلماني العربي

13. المرصد العربي لحقوق الإنسان

14. الاتحاد العربي لحقوق الإنسان

15. المنظمة العربية لحقوق الإنسان