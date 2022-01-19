محافظ تعز يناقش مع الأوتشا التدخلات الإنسانية وخطة الإحتياجات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ تعز نبيل شمسان امس مع فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية"اوتشا" برئاسة عبد الملك الربادي ورؤساء الكتل الفرعية، التدخلات الإنسانية للعام 2021م وخطة الإحتياجات الإنسانية والتنموية للعام الجاري 2022م.



وخلال اللقاء وبحضور مدراء المكاتب التنفيذية أشاد المحافظ بالتدخلات الإنسانية التي تقوم بها المنظمات الدولية تحت اشراف وتنسيق مكتب الاوتشا وفريقها المتميز والفاعل ودورهم الكبير في إعداد وتنفيذ برامج وخطط التدخلات للشركاء الدوليين وإسهاماتهم في تخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة لأبناء المحافظة جراء استمرار الحرب والحصار بجانب الكثافة السكانية الكبيرة.

وأضاف المحافظ أن خطة الإستجابة الإنسانية لمكتب الاوتشا لابد أن تخدم التدخلات والاحتياجات والاولويات المعدة في خطة المحافظة للعام 2022م وتسويقها للشركاء الدوليين بحيث تستوعب الاحتياجات الانسانية والتنموية والمستدامة والتي يستفيد منها قطاع كبير من المواطنين منوها الى أن السلطة المحلية عملت على تسهيل عمل المنظمات والبرامج الدولية وفتح مكاتب لها بالمحافظة ليصل عددها الى 24 منظمة دولية منذ بداية العام 2019م.

من جانبه أكد مدير مكتب الأوتشا عبد الملك الربادي أنهم على تواصل وتنسيق مشترك مع السلطة المحلية ومكاتبها لمعرفة الاحتياجات والعمل على تغطيتها ..مشيدا بإعداد خطة الاحتياجات والاستفادة من التقييم لاداء العام المنصرم في تقويم الخطة الجديدة واعتماد معايير الأولوية في تلبية الاحتياجات وجاهزيتها منوها الى أن خطة الاستجابة للعام 2022م حصلت على 58% من التمويل ولازال البحث والتنسيق مستمر مع الشركاء الدوليين لتنفيذ التوجهات المشتركة المتضمنة استيعاب مشاريع تنموية مستدامة بجانب المشاريع الإنسانية.

وفي اللقاء قدم مكتب التخطيط والتعاون الدولي عرضا لعدد المنظمات الدولية والتدخلات الانسانية والمبالغ المالية خلال العام2021م ومصفوفة الاتفاقيات االبالغ عددها (70) اتفاقية لتنفيذ المشاريع بالاضافة الى عرض أخر حول خطة الاحتياجات للعام 2022م تضمنت المشاريع والمبالغ المقدرة لهذه الاحتياجات.