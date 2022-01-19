مناقشة اجراءات استكمال ترميم بوابة مطار عدن واعادة تاهيل طريق كالتكس

كما ناقشا مستوى الانجاز في إعادة تأهيل المرافق والبنى التحتية لمطار عدن الدولي والممول من البرنامج السعودي لتنمية وإعادة اعمار اليمن.

ناقش لقاء ضم وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين ووزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، امس بالعاصمة المؤقتة عدن، اجراءات استكمال ترميم بوابة مطار عدن الدولي وكذا إعادة تاهيل طريق كالتكس بالمنطقة الحرة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012