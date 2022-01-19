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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة اجراءات استكمال ترميم بوابة مطار عدن واعادة تاهيل طريق كالتكس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
ناقش لقاء ضم وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين ووزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، امس بالعاصمة المؤقتة عدن، اجراءات استكمال ترميم بوابة مطار عدن الدولي وكذا إعادة تاهيل طريق كالتكس بالمنطقة الحرة.
كما ناقشا مستوى الانجاز في إعادة تأهيل المرافق والبنى التحتية لمطار عدن الدولي والممول من البرنامج السعودي لتنمية وإعادة اعمار اليمن.
حضر اللقاء وكيلا قطاع الاشغال العامة المهندس حسين عوض العقربي وقطاع الطرق المهندس وليد ردمان ووكيل وزارة النقل لشؤون المواني القبطان علي الصبحي.