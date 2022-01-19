اجتماع موسع يناقش الأوضاع الصحية في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع صحي موسع بمحافظة شبوة برئاسة وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، مختلف الأوضاع الصحية في شبوة، ومستوى سير العمل في مرافقها الصحية، وأبرز احتياجاتها والصعوبات الفنية التي تواجهها.



وجرى خلال الاجتماع بحضور مدير عام مكتب الصحة والسكان في شبوة الدكتور سعيد بافاضل وفروع الصحة بمديريات شبوة، تقييم موضوعي للوضع الوبائي بمحافظة شبوة.

وأكد الدكتور لمروق، على ضرورة رفع جاهزية العمل الصحي في كافة المرافق الصحية، ومراقبة الوضع الوبائي فيها، وتفعيل برامج الترصد الوبائي للأمراض وتحديد نوعيتها .. لافتا إلى انتشار موجة من الحميات في كافة المديريات، وأهمية التشخيص الدقيق لها .. منوها بضرورة الاهتمام بالمراكز الطبية النوعية في شبوة وتطوير قدراتها في مجالي مكافحة السرطان وامراض الكلى.

من جانبه كشف الدكتور بافاضل، عن توجه الوزارة لإيجاد بعثات طبية أخصائية للعمل بالمستشفيات العامة بمحافظة شبوة.