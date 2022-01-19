بن يمين والوالي يناقشان استكمال مناقصة ترميم مبنى التامينات الاجتماعية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين مع وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، ماتم إنجازه بمشروع إعادة تاهيل مبنى البرج الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالعاصمة المؤقتة عدن.



واستعراض اللقاء جملة المشاريع التي تنفذها وزارة الاشغال العامة والطرق في المحافظات المحررة ومن ضمنها مشاريع متعلقة بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات والآلية الكفيلة لإستكمال اجراء المناقصة الخاصة بإعادة ترميم مبنى التأمينات.

وأشار وزير الاشغال العامة والطرق، إلى أن برنامج عمل الوزارة الجاري تنسيق الجهود مع المؤسسات ورفع الاحتياجات الملحة للمشاريع وعمل التقييم المستقبلي وتوفير متطلبات الصيانة والتأهيل المهمة.