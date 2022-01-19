أحزاب التحالف الوطني تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، الهجوم الإرهابي الذي أقدم عليه المتمرد الحوثي نيابة عن إيران ضد المنشآت المدنية والمدنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أمس الاثنين.



وقالت أحزاب التحالف الوطني في بيان صادر وفقا لـ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن ذلك الهجوم هو عمل إرهابي بالوكالة يحول الأراضي اليمنية إلى مصدر للإرهاب ويحمل اليمنيين تبعات هذا التهديد الإرهابي ليس لدولة الإمارات الشقيقة فحسب وإنما لأمن المنطقة والعالم.

وأضافت: أن أحزاب التحالف الوطني ترى أن إستخدام الأراضي اليمنية لأعمال إرهابية بالوكالة يعد إستمراراً لنهج الحوثي العدواني على الشعب اليمني وشعوب المنطقة ويعرض اليمن وسمعته الدولية لأضرار يصعب تداركها، إذ أن إستخدام الأراضي اليمنية لأعمال إرهابية عمل يستعدي العالم كله لأنه يمثل تهديداً للأمن والسلام العالميين.

ودعا التحالف الوطني، الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها إلى العمل على إنهاء الإرهاب الحوثي ضد الشعب اليمني وجيرانه من خلال وضع إستراتيجية فاعلة لإستعادة الدولة وإسقاط الإنقلاب تنفيذاً للقرار الأممي 2216، وهذا هو الطريق الذي سيؤدي إلى إنهاء الإرهاب في اليمن ويضمن السلام بين اليمنيين وبين اليمن وجيرانه ويحمي السلم العالمي وضمان سلامة وأمن طرق التجارة الدولية في البحر الأحمر وينهي مصادر زعزعة الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم.