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السفير نعمان يبحث مستجدات الأوضاع في بلادنا مع مع مسؤولين بريطانيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن لدى بريطانيا الدكتور ياسين سعيد نعمان مع رئيسة قسم الشئون العربية عبدة شريف ورئيسة مجموعة اليمن كاثرين رشيد اليوم، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

واستعرض اللقاء مستجدات الأوضاع في بلادنا، واستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في جرائمها ضد الشعب اليمني وتهديدها للمنطقة، وللممرات الدولية في البحر الأحمر ورفضها السماح بصيانة خزان صافر النفطي والذي يهدد البيئة والمنطقة ككل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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