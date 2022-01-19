اجتماع موسع يقر إجراء تدخلات عاجلة لترميم شوارع عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أقر اجتماع موسع في العاصمة المؤقتة عدن، ضم وزير الأشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين، ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، والمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس علي أحمد، إجراء تدخلات عاجلة لترميم وإزالة الحفر في مختلف شوارع مديريات عدن.



ووجه الوزير صندوق صيانة الطرق، وقطاع الطرق في الوزارة، والمؤسسة العامة للطرق والجسور ومكتب الأشغال العامة عدن، بتفعيل برنامج الصيانة الدورية للشوارع، يلحقه برنامج الصيانة الروتينية، وذلك ضمن التدخلات العاجلة في شوارع عدن .. مشددا على الاهتمام بصيانة الطرقات وإبراز المظهر اللائق لمدينة عدن وخصوصيتها كعاصمة مؤقتة.

وأقر الاجتماع أيضا، برنامجا لحصر الأضرار في شوارع عدن، والرفع بتقرير حولها، تمهيدا لتكليف المؤسسة العامة للطرق والجسور بأعمال إزالتها، بتمويل كامل من صندوق صيانة الطرق.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع إطلاق مجموعة من مشاريع الصيانة الشاملة وإعادة التأهيل لعدد من شوارع عدن، شملت المساحة الممتدة من جولة سوزوكي بمديرية المنصورة إلى جولة الرحاب بمديرية خورمكسر، ومنطقة السواعي بمديرية المعلا، وشارعي لقمان والعيدروس بمديرية صيرة.