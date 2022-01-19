جريمة ثالثة في اسبوع.. مليشيا الحوثي تقتل مواطن في نقطة حوثية بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اقدمت عناصر مليشيا الحوثي على قتل المواطن علي صالح الاهفل في احد النقاط التابعة للميليشيا في مدينة الحزم عاصمة محافظة.



وقالت مصادر محلية ان عناصر مليشيا الحوثي في نقطة تابعة لهم شرق مديرية الحزم اطلقت الرصاص الحي على المواطن على صالح الاهفل من ابناء مديرية المتون واردته قتيلا.

وهذه هي الحادثة الثالث خلال اسبوع في حوادث قتل المواطنيين بنقاط المليشيا في الجوف وقتل مواطنيين بحادثين منفصلتين.

واثارة حوادث قتل المواطنيين بنقاط الحوثية سخط في اوساط المواطنيين بالجوف وادت بعضها لعمل كمائن لاطقم حوثية من وقت لاخر.