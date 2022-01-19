المرصد العربي لحقوق الإنسان يدعو لردع مليشيات الحوثي الارهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، الاعتداءات الإرهابية التي قامت بها المليشيات الحوثية على المنشآت المدنية.



جاء ذلك في ختام اجتماعه الرابع الذي عقد بالقاهرة برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، ورئيس مجلس أمناء المرصد.

واعتبر المرصد أن ما حدث يمثل اعتداء إرهابيا جبانا وسافرًا على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، مطالبا بضرورة محاسبة مليشيات الحوثي على ما تقوم به من أعمال منافية للأعراف والمواثيق الدولية وقواعد حقوق الإنسان من خلال اعتداءات جبانة تزهق أرواح الأبرياء والمدنيين.

وكانت ميليشيات الحوثي استهدفت يوم الإثنين الماضي، منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، وهما عبارة عن بنية تحتية مدنية.

وأسفرت الهجمات عن انفجار 3 صهاريج بترولية ووفاة 3 مدنيين، اثنان منهم من الجنسية الهندية والثالث من الجنسية الباكستانية، وإصابة 6 مدنيين آخرين، فيما أكد الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.