رئيس الاركان يناقش مع هيئتي التدريب والقوى البشرية تقارير وخطط العام القتالي الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

عقد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، اجتماعين منفصلين بقيادة هيئتي التدريب والقوى البشرية والدوائر التابعة لهما، لمناقشة التقارير السنوية والخطط للعام التدريبي والقتالي 2022م وسبل تعزيز الأداء بما يواكب العمليات القتالية والعسكرية التي تخوضها القوات المسلحة ضد مليشيا الحوثي الإيرانية.



ونقل رئيس الأركان، خلال الاجتماعين، تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى قادة ومنتسبي الهيئتين، بمناسبة العام الجديد والانتصارات التي يحققها أبطال القوات المسلحة وأحرار اليمن في مختلف جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الإيرانية.

واطلع رئيس هيئة الأركان، على سير العمل والجهود التي تقوم بها هيئتا التدريب والقوى البشرية في عملية بناء المؤسسة العسكرية والصعوبات التي تعترض طريقهما، مشيداً بدورهما في رفع مستوى الأداء الوظيفي والتدريبي وتطوير قدرات منتسبي القوات المسلحة.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود ومعالجة القصور وحشد الطاقات خلف المعركة الوطنية، مؤكداً أهمية مواكبة العمل الإداري للإنجازات الميدانية التي يحققها الأبطال على امتداد مسرح العمليات القتالية ضد مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية.

من جانبهما، قدم رئيس هيئة التدريب ومدراء الدوائر وقادة المراكز التدريبية التابعة لها، وكذا رئيس هيئة القوى البشرية ومدراء الدوائر التابعة لها، تقارير تفصيلية عما تحقق من نجاحات في مختلف المراكز والدوائر التابعة للهيئتين وقدموا الخطط السنوية للعام 2022م وتم اقرارها، معبرين عن تقديرهم لاهتمام ومتابعة القيادة العسكرية بما من شأنه رفع مستوى الأداء وتطوير العمل المؤسسي في مختلف الوحدات العسكرية.

حضر الاجتماعين، مستشار رئيس هيئة الأركان العامة العميد محمد الصباري.