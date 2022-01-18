وزارة الصحة اليمنية: مليشيات الحوثي تواصل منع لقاح شلل الأطفال

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة اليمنية، الثلاثاء، أن مليشيات الحوثي الإيرانية تواصل منع لقاح شلل الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها.



جاء ذلك في تغريدة لوزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح على حسابه بـ"تويتر".



وقال بحيبح: "أعلنت اليمن خالية من فيروس شلل الأطفال في عام ٢٠٠٩م واستلمت شهادة من منظمة الصحة العالمية في ذلك العام".



وأضاف: "للآسف ظهرت مؤخرا حالات شلل أطفال (في المناطق غير المحررة الخاضعة للمليشيا)، لعدم تنفيذ حملات اللقاح بشكل سليم".



وأكد وزير الصحة، أن مليشيات الحوثي ترفض تنفيذ حملات التلقيح رغم توفر اللقاحات لدى الوزارة.



وأشار إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع الشركاء تعد لحملات لقاح ضد شلل الأطفال على أن تشمل كل اليمن وبأسلوب شامل من منزل لمنزل.



ومطلع مارس/آذار 2020، حَمَّلَت الحكومة اليمنية، مليشيات الحوثي المسؤولية عن عودة تفشي فيروس شلل الأطفال في محافظتي صعدة وحجة، بعد أن كانت قد تمت السيطرة عليه في البلاد.



وفي 11 سبتمبر/ ايلول 2020 قالت بيان مشترك، لمنتظمتي الصحة العالمية واليونيسف، إن مرض شلل الأطفال، عاود الظهور مجددًا في اليمن بعد سنوات من انتهائه، محذرا من احتمالية وجود أطفال مشلولين طيلة حياتهم باليمن في حال لم يتم تلقيح كل طفل بالمناطق التي تعرف انتشار المرض.

