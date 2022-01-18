الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يدعم دولة الإمارات... ويطالب بتحرك دولي ضد الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة والبالغة للاعتداءات الإرهابية التي قامت بها المليشيات الحوثية على المنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لما تمثله من مخالفة جسيمة لميثاق الأمم المتحدة.



وقال الاتحاد في بيان إنه "كون الاعتداءات الإرهابية على المدنيين والمنشآت المدنية تعتبر انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اتخاذ أشد الإجراءات وتفعيل قراراتها الدولية المبنية على البند السابع من أجندة مجلس الأمن الدولي والبند الرابع من أجندة مجلس حقوق الانسان".

وتابع: "لا سيما أن الاعتداء قد تسببت في قتل واصابة العديد من الأبرياء المدنيين، إضافة إلى استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية بهذه الاعتداءات المجرمة لمناطق ومنشآت مدنية وسكنية تضمن التشريعات الدولية لها تأمين الحماية والحصانة الدولية".

وطالب الاتحاد "بمحاسبة القيادات الحوثية الإرهابية عن هذه الجرائم التي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية السامية، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية تحقيق العدالة للضحايا ومساءلة جميع المسؤولين والمنفذين لهذه الجريمة التي تتماثل مع كافة جرائم الحرب التي تستوجب المساءلة الدولية من قبل الأجهزة الدولية المعنية بتحقيق العدالة الجنائية الدولية للضحايا والمدنيين، والعمل على تفعيل الآليات الدولية المعنية بتصنيف ومساءلة القيادات الحوثية الإرهابية أمام المحاكم الجنائية الدولية".

وعبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في بيانه عما "يمثله الاعتداء الإرهابي الحوثي على الإمارات كبلد عالمي، يعيش على أرضه أكبر تنوع إنساني يضم أكثر من 200 جنسية عالمية، من اعتداء عالمي على جميع المدنيين بالعالم، وعلى القيم والمبادئ الإنسانية السامية التي حرص المجتمع الدولي على تعزيز احترامها وحمايتها وضمان تمتع جميع المدنيين بالعالم بها".

وشدد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في بيانه على مسؤولية الإمارات عن تعزيز أمنها واستقرارها وسلامة جميع السكان على أرضها، وضمان حقها في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، ومساءلة ومحاسبة كل من يقف وراء هذه الاعتداءات الإرهابية التي طالت عدد من المنشآت المدنية وتسببت في وقوع عدد من الضحايا والمصابين من السكان المدنيين، وهي اعتداءات يمكن اعتبارها جرائم دولية تتطلب التكاتف الدولي للتصدي لهذه الاعتداءات.

ودعا الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في بيانه الى تعزيز التعاضد الدولي لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل كافة المؤسسات المدنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، لإتخاذ كافة الإجراءات والسبل الكفيلة بحماية منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ضد الممارسات الإرهابية للمليشيات الحوثية، والتنديد بالأعمال التي تقوم بها هذه المليشيات داخل وخارج الأراضي اليمنية.