أحمد أبو الغيط يجدد دعمه لدولة الإمارات.. ويصف هجوم الحوثي بـ"الجبان"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، عن دعمه لدولة الإمارات بمواجهة قوى الإرهاب، واصفا الهجوم الحوثي بـ"الجبان".



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وفق بيان للجامعة العربية.

وجدد أبو الغيط إدانته للهجمات التي تعرضت لها منشآت مدنية في العاصمة أبوظبي، مؤكدا ثقته في قدرة دولة الإمارات على التعامل مع هذا الحادث وتبعاته بالصورة التي تُعزز أمنها، وتردع أي محاولة للنيل منه.

وقال أبو الغيط إن الإرهاب الذي ينفذ أجندات خارجية لن يستطيع إيقاف مسيرة الإمارات، وما حققته من استقرار وازدهار نفخر به جميعاً.

ولاقى الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف أعيانا مدنية في أبوظبي، موجة إدانات واستنكارات عربية ودولية واسعة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الإمارات إزاء مثل تلك الاعتداءات.

وأكدت الإمارات عبر وزارة الخارجية أن الهجوم الذي ارتكبته مليشيات الحوثي "لن يمر دون عقاب".

وقالت الوزارة إن الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم، واصفة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها مليشيات الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية.

وأمس الإثنين، أدانت الجامعة العربية بأشد العبارات الهجوم الحوثي، مؤكدة على ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً في مواجهة هذا العمل الإرهابي الذي يُهدد السلم والاستقرار الإقليمي.

وأشارت إلى أن الهجمات الإرهابية التي قامت بها مليشيا الحوثي تعكس طبيعتها الإرهابية، وتكشف عن أهدافها الحقيقية في إثارة الخراب في المنطقة تحقيقاً لأجندات من تعمل لحسابهم.