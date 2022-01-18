بن مبارك يترأس اجتماعا لرؤساء البعثات الدبلوماسية اليمنية في اوربا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ترأس وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عبر دائرة الاتصال المرئي، اللقاء الشهري لرؤساء البعثات الدبلوماسية اليمنية في أوروبا والذي كرس لمناقشة التطورات والمستجدات في اليمن والوقوف على الأداء الدبلوماسي للبعثات.



وخلال اللقاء وجه وزير الخارجية رؤساء البعثات بتكثيف الجهود ومضاعفة العمل الدبلوماسي ليرتقي لمستوى التضحيات التي يبذلها الابطال في الجبهات وما يقدمه أبناء الشعب من دروس في التضيحة والصبر على المعاناة.

وأشار الى ضرورة شرح التطورات في اليمن وتصاعد انتهاكات مليشيا الحوثي وعدوانها المستمر على الشعب اليمني، وتوضيح سلوكيات مليشيا الحوثي المتماهية مع الأجندة الإيرانية الهادفة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة من خلال ممارسة أعمال القرصنة في البحر الأحمر واستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية لدول المنطقة.

وأشاد بن مبارك بالانتصارات التي تحققها قوى الشرعية في مختلف الجبهات والبطولات التي يجترحها الابطال في الميادين دفاعا عن حياض الوطن والثوابت الوطنية، لافتا الى أن الجهود الدبلوماسية هي رديف للجهود العسكرية الرامية لتحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار.

كما وضع وزير الخارجية رؤساء البعثات في صورة التحركات واللقاءات الدبلوماسية التي أجراها هذا الشهر ونتائج تلك اللقاءات.

من جانبهم بارك رؤساء البعثات الانتصارات التي تحققت ضد المشروع الإيراني في اليمن منوهين بان تلك الانتصارات عززت من موقف الدبلوماسية اليمنية واعادت الزخم للمشروع الوطني الرافض للاستيلاء على السلطة بالانقلاب ومحاولة فرض نظام سلالي كهنوتي في اليمن.