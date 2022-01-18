عبدالله بن زايد يتلقى عدة اتصالات تدين الهجوم الحوثي الإرهابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اتصالات متفرقة، تدين الهجوم الحوثي الأخير على منشآت مدنية في العاصمة أبوظبي.



ومن ليبيا، والهند، وتركيا، وجامعة الدول العربية، وردت إلى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالات، أجمعت على إدانة الهجوم الحوثي، على منشآت مدنية في أبوظبي، وحملت رسائل دعم وتضامن مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأمس الإثنين، واليوم الثلاثاء أعربت عدة دول خليجية وعربية، ودول أجنبية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا، وفرنسا، وألمانيا، عن إدانتها للعدوان الإرهابي الذي شنته مليشيات الحوثي بطائرات مسيرة واستهدف منشآت مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

واليوم استمرت الإدانات الواسعة للاعتداء الحوثي، والتضامن والدعم للإمارات، من مختلف أنحاء العالم، ومن كافة المستويات الدبلوماسية، وعبر البيانات الرسمية، والتصريحات الإعلامية، والاتصالات الهاتفية مع مسؤولي وقادة الإمارات.

ليبيا

وتلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا من نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، أدانت فيه باسم بلادها الهجوم الإرهابي الحوثي، الذي استهدف دولة الإمارات أمس الإثنين.

وعبرت المنقوش خلال الاتصال الهاتفي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لمليشيات الحوثي الإرهابية، على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

المنقوش أكدت أيضا تضامن ليبيا الكامل مع دولة الإمارات، وقدمت تعازيها في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الغاشم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

الهند

كما تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار؛ وزير الخارجية الهندي، الذي أدان الهجوم الإرهابي الحوثي بشدة معربا عن استنكاره وأسفه لسقوط ضحايا مدنيين جراء هذا الحادث الإرهابي الجبان.

وشدد الوزير الهندي على أن دولة الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية راسخة، موكدا تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات، في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها.

باكستان

باكستان أدانت الهجوم الإرهابي الحوثي أيضا على الإمارات، في اتصال هاتفي تلقاه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، من نظيره الباكستان، شاه محمود قريشي، الذي أكد تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات، في أعقاب هذا العمل الإرهابي الذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

وقال قريشي إن هذه العمليات الإرهابية تشكل انتهاكا صارخا للسيادة الإماراتية، كما تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، معبرا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى دولة الإمارات في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.