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وزيرة خارجية ليبيا تدين الهجوم الإرهابي الحوثي وتؤكد تضامن بلادها مع الإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

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تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا.

 

وعبرت  خلال الاتصال الهاتفي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

 

وأكدت  تضامن بلادها الكامل مع دولة الإمارات متقدمة بالتعازي للدولة في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الغاشم معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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