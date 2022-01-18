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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزيرة خارجية ليبيا تدين الهجوم الإرهابي الحوثي وتؤكد تضامن بلادها مع الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا.
وعبرت خلال الاتصال الهاتفي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.
وأكدت تضامن بلادها الكامل مع دولة الإمارات متقدمة بالتعازي للدولة في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الغاشم معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.