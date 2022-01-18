وزيرة خارجية ليبيا تدين الهجوم الإرهابي الحوثي وتؤكد تضامن بلادها مع الإمارات

وأكدت تضامن بلادها الكامل مع دولة الإمارات متقدمة بالتعازي للدولة في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الغاشم معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

محمد يوسف

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