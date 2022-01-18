بن حبريش يطلع على تنفيذ المشاريع التنموية في المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، على خطة المشاريع الخدمية في مديرية المكلا خلال هذا العام ضمن خطة السلطة المحلية 2021/2023.



وأستمع الوكيل من مدير المديرية المهندس فائز العمري، إلى المشاريع التنموية التي تتضمنها خطة العام 2022، ضمن مصفوفة المشاريع العاجلة، إضافة إلى المشاريع الممولة من البنك الدولي ضمن تدخلات المنظمات الدولية، ومنها تنفيذ 8 مشاريع بكلفة مليون و800 ألف دولار تشمل رصف الشوارع الداخلية وصيانة مجاري الصرف الصحي والسيول في عدد من الأحياء في مدينة المكلا وإعادة تأهيل وترميم وتلبيط كورنيش المكلا – المرحلة الأولى.

وشدد بن حبريش، على إنجاز هذه المشاريع وضمان استمرار تنفيذ المشاريع حسب أولوية الاحتياجات، مشيدًا باهتمام السلطة المحلية بالمديرية وتنفيذها للمشاريع في مختلف القطاعات.