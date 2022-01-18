الرئيس العراقي يؤكد أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، الثلاثاء، أن أمن الإمارات جزءٌ لا يتجزأ من استقرار المنطقة، واصفا الهجوم الحوثي بـ"الاعتداء الآثم".



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وفق بيان للرئاسة العراقية.

وذكر البيان أن الرئيس العراقي أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي عهد أبوظبي أدانَ خلاله الاعتداء الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مبيناً أن "مثل هذه الأعمال تُشكل تصعيداً وتهديداً لأمن واستقرار كل المنطقة".

وأكد صالح أن "أمن واستقرار الإمارات جزءٌ لا يتجزأ من أمن واستقرار كل المنطقة"، مشيراً إلى تضامن العراق مع دولة الإمارات".

من جانبه، ثمّن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصال الرئيس برهم صالح، مُشيداً بـ"موقف العراق الداعم لدولة الإمارات".

وعبّر عن تقديره "للجهود التي يبذلها العراق في سبيل إرساء السلام في ربوع المنطقة"، وفق البيان.

ولاقى الهجوم الإرهابي الذي استهدف أعيانا مدنية في أبوظبي، موجة إدانات واستنكارات عربية ودولية واسعة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الإمارات إزاء مثل تلك الاعتداءات.

وأكدت الإمارات عبر وزارة الخارجية أن الهجوم الذي ارتكبته مليشيات الحوثي "لن يمر دون عقاب".

وقالت الوزارة إن الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم، واصفة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها مليشيات الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية.