بن مبارك يبحث مع نظيره الكويتي تفعيل العمل العربي لمواجهة تحديات الأمن القومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لدولة الكويت الشيخ احمد ناصر الصباح، رئيس للدورة الحالية لجامعة الدول العربية.



تطرقا خلال الاتصال الى تفعيل اليات العمل العربي المشترك لمواجهة تحديات الامن القومي العربي وتنسيق المواقف العربية في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.

كما بحثا مستجدات الاوضاع السياسية في المنطقة والتصعيد غير المسؤول من قبل مليشيات الحوثية المدعومة من ايران وتهديدها لامن واستقرار المنطقة وتعنتها في رفضها لجميع مبادرات السلام.

وآكد بن مبارك ادانة اليمن للهجوم الارهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي على المصالح الحيوية في الامارات العربية والمملكة العربية السعودية.. مشيدا بمواقف الكويت المساندة للشرعية الدستورية ودعمها الثابت لوحدة وامن واستقرار اليمن.

ومن جانبه، اكد وزير الخارجية الكويتي ادانة واستنكار بلاده للهجوم الإرهابي الجبان الذي شنته مليشيات الحوثي على مطار أبوظبي.. مؤكدا استمرار دولة الكويت في دعمها الثابت والدائم للشرعية الدستورية وعلى وحدة وامن واستقرار اليمن وسلامة اراضيها.

كما اكد الجانبان على تضامنهما ودعمهما للامارات و السعودية في كل ما تتخذهما من اجراءات وتدابير لمواجهة هذه الاعمال الارهابية والحفاظ على سلامة مواطنيهم والمقيمين على ارضهم وحماية منشاتهم الحيوية.