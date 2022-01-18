وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ، لبحث أخر التطورات في الشأن اليمني والجهود الاممية لتحقيق السلام في اليمن.



وخلال اللقاء تطرق وزير الخارجية للتصعيد العسكري لمليشيا الحوثي واستمرار عدوانها على المدن اليمنية وسلوكياتها المخلة بأمن الملاحة في البحر الاحمر واستهدافها الاعيان المدنية والمنشاءات الاقتصادية في دول الجوار.

واكد أن استهداف مليشيا الحوثي لمطار ابوظبي يوم أمس وللمملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة يعد تصعيدا خطيرا يهدف الى زعزعة الامن الاقليمي خدمة للاجندات الايرانية ، ودعا إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية واتخاذ موقف دولي ضد هذه السلوكيات.

الى ذلك أكد المبعوث الأممي مواصلة جهوده الدبلوماسية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن، مشيرا الى أن الحل السياسي القائم على الحوار تحت مظلة الأمم المتحدة هو الطريق لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يتطلع له كل اليمنيين.