الجامعة العربية تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام الجامعة الدول العربية، بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية في الامارات امس



وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً في مواجهة هذا العمل الإرهابي الذي يُهدد السلم والاستقرار الإقليمي.

وقال في بيان اصدره مساء امس.. إن الهجمات الإرهابية التي قامت بها ميلشيا الحوثي تعكس طبيعتها الإرهابية، وتكشف عن أهدافها الحقيقية في إثارة الخراب في المنطقة تحقيقاً لأجندات من تعمل لحسابهم.

وأكد أبو الغيط ثقته في قدرة الإمارات العربية المتحدة على التعامل مع آثار هذا الحادث، وفي تعزيز أمنها وصيانة استقرارها بالصورة التي تراها مناسبة، مؤكدا وقوف الجامعة العربية مع الإمارات في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي لن تنال أبداً من مكانتها كحصن للأمان، وعنوان للاستقرار والازدهار.