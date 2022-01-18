شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت مدنية في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية في الامارات امس، وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين أبرياء.



وأكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب تضامن الأزهر مع دولة الإمارات؛ قيادة وشعبًا، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ الإمارات، وأن يجنِّب أهلها كل مكروه وسوء، واثقا بأن الإمارات ستبقى أنموذجا وواحة للتسامح والإخاء والأمن والأمان مهما حاول الأعداء النيل منها بهذه المحاولات الإرهابية الخائبة والخاسرة، متقدما بخالص العزاء لأسر الضحايا وداعيا للمصابين بالشفاء العاجل.