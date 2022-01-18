شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يقصف أهدافا حوثية في صنعاء والضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

شن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، غارات على أهداف عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي في صنعاء فجر اليوم الثلاثاء، بعد غارات مماثلة استهدفت الليلة الماضية اجتماعا لقيادات حوثية.



وقالت مصادر محلية في صنعاء وفقا للعين إن طيران التحالف استهدف كلية الطيران والدفاع الجوي في الستين، والأكاديمية العسكرية في منطقة الروضة شمالي صنعاء.

وفي الضالع قصف طيران التحالف العربي بغارتين مواقع تمركز مليشيات الحوثي في قطاع الفاخر بمنطقة الكبيدة، حسب بيان لمركز إعلام محور الضالع.

كما قصف طيران التحالف مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي في قطاع ناصة يعيس شمال غربي منطقة مريس بمحافظة الضالع.