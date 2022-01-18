صحيفة: مصادر تؤكد مقتل عميد طيران الحوثي وخبراء آخرين في غارات للتحالف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت مصادر موثوقة في صنعاء لصحيفة عكاظ اليوم الثلاثاء، مقتل عميد كلية الطيران والدفاع الجوي التابع للميليشيا الحوثية اللواء ركن طيار عبدالله قاسم الجنيد، أثناء ترؤسه اجتماعاً للميليشيا في أحد الملاجئ السرية في الحي الليبي شمال صنعاء، موضحة أن هناك حوالي 5 قتلى آخرين كانوا في الاجتماع وعدد من المصابين في صفوف الميليشيا.



وأفادت المصادر أن الجنيد يعد من الخبراء المسؤولين عن إدارة الطائرات المسيرة، الذي يعمل مع الخبراء الإيرانيين وأهّل الكثير من القيادات الحوثية طوال الفترة الماضية.

واستهدفت غارة أخرى معسكر الفرقة أولى مدرع في شمال غرب العاصمة صنعاء التي تتخذها الميليشيا الحوثية مقراً لورش الألغام ومركزاً لإطلاق الصواريخ.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أمس الإثنين، بدء تنفيذ ضربات جوية في صنعاء استجابة للتهديد والضرورة العسكرية، موضحاً أنه استهدف قيادات إرهابية شمالي العاصمة اليمنية.