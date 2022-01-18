المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين هجوم ميليشيا الحوثي على منشآت مدنية في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في الدولة اليوم الثلاثاء، وأسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين الأبرياء.



وجددت المنظمة التأكيد على ما تشكله الجرائم الإرهابية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستوجب المساءلة والمحاسبة ومنع الافلات من العقاب.

وأكدت المنظمة ضرورة تصدي المجتمع الدولي للجرائم الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية داخل اليمن وبحق دول الجوار المساندة للحكومة الشرعية في اليمن.

كما أكدت المنظمة أهمية العمل الدولي الجاد لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات اللاحقة عليه، وتوفير المساندة المخلصة للحكومة الشرعية في اليمن للحيلولة دون تهرب الميليشيا الإرهابية من الاستحقاقات.