المملكة السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الإمارات في الدفاع عن أمنها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ندّدت السعودية اليوم الإثنين، بالهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في الإمارات.



وأكدت المملكة "وقوفها التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها"، مشيرة إلى أن "هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ميليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين "رصد تصعيد عدائي باستخدام طائرات مسيّرة من الحوثيين"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، مشيراً الى أن "عدداً من المسيّرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي".

ولاحقاً ذكر التحالف أنّه "اعترض ودمّر ما مجموعه 8 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة"، دون أن يشير إلى وقوع خسائر.