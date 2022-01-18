اجتماع يناقش الإجراءات الأمنية بشأن الجريمة الإرهابية التي أدت لاستشهاد الداعري في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

عقد في وادي حضرموت، امس، اجتماعا ضم وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد الشريف، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، واللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث الإرهابي الذي أدى لاستشهاد قائد كتيبة الطوارئ المقدم دارس الداعري، في منطقة الوهد غرب وادي حضرموت.



وترحم المشاركون في الاجتماع على روح الشهيد المقدم الداعري، واطلعوا على تفاصيل الجريمة الإرهابية وإجراءات الأجهزة الأمنية بهذا الصدد، ونتائج الحملة الأمنية في تعقب العصابة الإرهابية، والتي أدت لمقتل أحد أفراد العصابة أثناء اشتباك القوة الأمنية مع أفراد العصابة، وجهود استمرار الحملة الأمنية بملاحقة المتهم الرئيس للقبض عليه وتسليمه للعدالة.

وأكد اللواء الشريف، أن مثل هذه الحوادث الجبانة لن تثني قيادة ومنتسبي وزارة الداخلية عن أداء مهامهم والمضي قدما نحو تحقيق الأمن والاستقرار ..معربا عن التعازي الحارة والمواساة الصادقة لأسرة الشهيد الداعري ومحبيه .. متمنيا الشفاء العاجل للجريح الذي أصيب بالحادث الإرهابي.

من جانبه أكد اللواء الركن طيمس، على وجود تنسيق تام بين قيادة المنطقة العسكرية الأولى والأجهزة الأمنية بوادي حضرموت والصحراء والقيام بمهامهم العسكرية والأمنية بما يحقق الاستقرار والسكينة العامة للمواطنين.