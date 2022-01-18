وزارة المالية تطلق مصرحات السلطات المحلية والمركزية بالمحافظات المحررة للربع الأول من 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة المالية، استكمال المعنيين في الوزارة أعمال إطلاق المصرحات الخاصة بمرتبات مكاتب السلطات المحلية والمركزية في عموم المحافظات المحررة للربع الأول من العام الحالي 2022م، وتحويلها إلى البنك المركزي اليمني لاستكمال الإجراءات الرسمية.



وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن قطاعات الوزارة عادة ما تتضاعف مهامها سنوياً خلال الفترة من أواخر شهر ديسمبر حتى نهاية شهر يناير، خاصة فيما يتعلق بالحسابات الختامية ومطابقة الحسابات البنكية".

واضاف المصدر " نتيجة لتضاعف تلك المهام في قطاعات الوزارة، فإنه من الطبيعي أن يتم تأجيل كافة المعاملات الأخرى حتى بدء إجراءات السنة الجديدة، ليتسنى للمعنيين استيعابها ومناقشتها واتخاذ اللازم إزائها في المواعيد الزمنية المناسبة".