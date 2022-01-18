شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد خبيرين بمشروع (مسام) أثناء قيامهما بواجبهما بنزع ألغام الحوثيين في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

استشهد خبيران عاملان في مشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام) التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في نزع الألغام الحوثية بمنطقة الأكبر بمديرية حيس في محافظة الحديدة.



ونعى مركز الملك سلمان في بيان له، استشهاد قائد الفريق 27 مسام المهندس علي هادي راشد وعضو الفريق شعفل علي عبدالله النازع، إثر انفجار أثناء قيامهما بإزالة مخلّفات الألغام والذخائر الحوثية .. متقدما بخالص التعازي والمواساة لذوي الشهيدين ولجميع خبراء وأعضاء ومنتسبي مشروع مسام، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وأهاب المركز، بالأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية الإنسانية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها والوقوف بحزم حيال تمادي المليشيات الحوثية الانقلابية بنشر الألغام العشوائية التي حصدت أرواح العديد من الأبرياء .. مؤكدًا أن المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة ستواصل من خلال مشروع مسام تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة دون تهديدات أو مخاطر.