شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تدين اطلاق المليشيات الحوثية طائرات "مفخخة" تجاه السعودية والامارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ادانت الجمهورية اليمنية، باقسى واشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق طائرات مسيرة "مفخخة" تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مما أدى الى وقوع انفجارات واندلاع حرائق ووفاة ثلاث اشخاص واصابة اخرين، وكذا اطلاق المليشيات 3 طائرات مسيرة استهدفت المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة واستطاعت قوات التحالف العربي من اسقاطها، مما يعد ذلك تصعيدا غير مسبوقا واعتداءات ارهابية ممنهجة ومتعمدة للأعيان المدنية والمدنيين تعكس مدى استخفاف المليشيات الحوثية المدعومة من ايران بقواعد القانون الدولي الانساني والأعراف الدولية.



وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " إن ذلك يدل على تخبط المليشيات الحوثية المدعومة من ايران واحباطها بعد الانتصارات التي حققتها قوات الجيش الوطني والوية العمالقة المسنودة بقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في جبهات القتال بمأرب وشبوة، وضغط المجتمع الدولي على مليشيات الحوثية بعد تحويلها للموانئ والمطارات التي تحت سيطرتها الى قواعد عسكرية لادارة عملياتها الارهابية في اطلاق الصواريخ وخطف السفن التجارية بما يهدد الامن والاستقرار الدوليين".

وجددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير واجراءات لمواجهة هذه الاعمال الارهابية الدنيئة والحفاظ على سلامة مواطنيهم والمقيمين على أراضيهم وحماية منشآتهم الحيوية.

واعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا الابرياء..متمنية الشفاء العاجل للمصابين.