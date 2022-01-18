محافظ حجة يطلع على معاناة سكان جزيرتي الفشت وبكلان بسبب ألغام الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، امس، على أوضاع الصيادين في جزيرتي الفشت وبكلان بمديرية ميدي، وحجم المعاناة الإنسانية التي خلفتها الألغام البحرية لمليشيا الحوثي الانقلابية على أرواح السكان وأنشطتهم السمكية.



واستمع المحافظ خلال زيارته للجزيرتين، لشكوى المواطنين بسبب مخاطر الألغام التي زرعتها المليشيا في المياه الإقليمية للبحر الأحمر، وباتت تشكل تهديدا كارثيا على أرواح سكان الجزيرتين.

وشدد المحافظ على ضرورة توخي الحذر والتعاون مع الفرق الهندسية لنزع الألغام التي تقوم بمهامها في سبيل تطهير سواحل ميدي من الألغام البحرية الحوثية، وتأمين حركة الصيادين بما يكفل ممارستهم لأنشطتهم السمكية بالشكل الطبيعي.

واستنكر المحافـظ استمرار المليشيا الحوثية في زرع الألغام في المناطق السكانية والمياه الإقليمية، والتي تسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين..مطالبا منظمات الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه المدنيين والصيادين في جزيرتي الفشت وبكلان وسواحل مديرية ميدي بشكل عام، المهدَدون بالألغام البحرية التي تزرعها مليشيا الحوثي بكثافة في عرض البحر الأحمر، والتي باتت تهدد خطوط الملاحة الدولية.