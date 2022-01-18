العولقي يوجه باستيعاب الخريجين الجدد من كلية الشرطة بالمؤسسات الأمنية في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وجه محافظ شبوة عوض العولقي، باستيعاب الخريجين من الكليات العسكرية والشرطوية بمؤسساتها الأمنية والدفاعية، لأهمية تعزيز المؤسسات بدماء جديدة وقوى بشرية مؤهلة قادرة على إحداث الفارق والنهوض بمستوى أداء المهام الوطنية بالشكل المطلوب.



واشاد المحافظ العولي خلال لقائه، امس، في مدينة عتق، بمجموعة من خريجي كلية الشرطة بمحافظة حضرموت، بالكفاءات الشبابية المؤهلة التي تزخر بها محافظة شبوة في كافة المجالات، ومستوى إقبال أبناء شبوة على الالتحاق بمختلف قطاعات التعليم الجامعي والأكاديمي.

من جانبهم عبر الخريجون، عن امتنانهم لاستقبال محافظ شبوة لهم .. مثمنين اهتمامه البالغ بهم، وحرصه على استيعابهم في الوحدات الأمنية بمحافظة شبوة.