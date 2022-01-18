توقيع عقود تأهيل طرقات داخلية في عدن بأكثر من مليار و 846 مليون ريال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

جرى في العاصمة المؤقتة عدن،، توقيع عقود لتنفيذ مشاريع صيانة وإعادة تأهيل طرقات داخلية في عدن (المرحلة الأولى)، بطول (5.24 كم)، بتكلفة إجمالية تبلغ مليار و 846 مليونا و 47 ألف و 103 ريال.



وتشمل العقود ثلاثة مقاطع من المساحة الممتدة من جولة سوزوكي بمديرية المنصورة إلى جولة الرحاب بمديرية خورمكسر في عدن، حيث وقع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس مع شركة الفيصل للمقاولات عقد مشروع المقطع الأول، فيما وقع الماس مع المؤسسة العامة للطرق والجسور عقد مشروع المقطع الثاني، فيما سيتم توقيع عقد مشروع المقطع الثالث، خلال الأيام القليلة القادمة.

وتندرج المشاريع ضمن البرنامج الاستثماري لصندوق صيانة الطرق المركز الرئيسي - عدن للعام الحالي 2022م بتمويل ذاتي وخارجي، ويشمل البرنامج إطلاق حزمة من المشاريع التنموية ترجمة لإستراتيجيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وبناءا على رؤية قيادة وزارة الأشغال العامة والطرق ممثلة بالوزير المهندس مانع بن يمين، وبمتابعة حثيثة من محافظ عدن أحمد لملس.