شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحجرف: هجوم المليشيات الحوثية الذي استهدف مطار ابوظبي هو اعتداء إرهابي وجريمة حرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، ان الهجوم الإرهابي الجبان الذي شنته مليشيا الحوثي واستهدفت مطار ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة، هو اعتداء إرهابي جبان وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.



وادان الحجرف الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، امس، وتسبب في وقوع عدد من الوفيات والمصابين..مؤكداً وقوف مجلس التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها..مقدمًا صادق مواساته وتعازيه لأسر الضحايا ولحكومة دولة الإمارات وشعبها..متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.