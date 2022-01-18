وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يدين الاستهداف الإرهابي الحوثي لمطار أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، عن إدانته بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثيين الإرهابية بطائرات مفخخة مطار أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي نتج عنه سقوط ضحايا مدنيين.



وقال الوزير عرمان في بيان له "إن استهداف المطارات المدنية يعد إنتهاكا جسيما لكافة إتفاقيات ومواثيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الحقوقي التي تجرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بالإضافة إلى أن استهداف المطارات والملاحة الجوية يعد عملا عدوانيا يقوض الأمن والسلم الدوليين".

وأضاف " أن الإستهداف المتكرر من قبل الحوثيين للمدنيين والأعيان المدنية والمطارات والمشافي وغيرها من المنشآت الحيوية في اليمن والسعودية والإمارات، يستدعي تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمسؤولياتهما تجاه تلك الأعمال الإرهابية".

وذكر الوزير عرمان بأنه لولا الإزدواج الدولي في التعاطي مع الإرهاب، وتعمده إبقاء المليشيات الأكثر تطرفا ووحشية في اليمن والمنطقة خارج التصنيف الدولي للإرهاب لما تمكنت من الوصول إلى هذه التقنية المتطورة، ولما استمرت بارتكاب هذا النوع من الجرائم.