الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبوظبي الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن إدانتها بكل حزم وقوة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدفت من خلاله مليشيا الحوثي مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدى إلى وقوع وفيات ومصابين وأضرار مادية.



وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تلقينا ببالغ الشجب والاستنكار نبأ ذلك الهجوم الإرهابي الذي يشكل استهدافاً مقصوداً لمنشآت مدنية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وجريمة حرب تستوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، ودليلاً جديداً يؤكد خطورة هذه المليشيا الإرهابية ونهجها العدواني المستمر والمهدد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وحركة الملاحة الجوية والبحرية فيها.

وأكدت أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب، تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة العزيزة، ومساندتها المطلقة لها في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومنشآتها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها .. رافعة صادق المواساة والعزاء لأسر الضحايا ولحكومة دولة الإمارات وشعبها، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.