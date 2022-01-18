معين عبدالملك: انتصارات شبوة اعادت الامل باقتراب الخلاص من مشروع ايران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان انتصارات شبوة أعادت روح الأمل الى الشعب اليمني باقتراب الخلاص من مشروع ايران الدموي في اليمن واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.



ووجه رئيس الوزراء لدى ترؤوسه اجتماع مرئي، ضم محافظ شبوة عوض العولقي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية والمديريات بالمحافظة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيع الأوضاع في المناطق والمديريات المحررة مؤخرا وتلبية احتياجات المواطنين بشكل عاجل، ونزع الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية.. مؤكدا وقوف الحكومة الى جانب قيادة السلطة المحلية في جهودها نحو تعزيز الامن والاستقرار وتحسين الخدمات.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بالدعم الكبير من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة في تحقيق الانتصار بمحافظة شبوة، وتقديم الاسناد اللازم لجهود الحكومة والسلطة المحلية لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات.. منوها بالالتفاف الشعبي من أبناء محافظة شبوة حول قيادة السلطة المحلية.

وقدم رئيس الوزراء التحية والتقدير لكل الابطال الميامين الذين ساهموا في صناعة انتصارات شبوة ولكل الابطال على امتداد جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي.. مترحما على أرواح الشهداء الابرار الذي صنعوا بدمائهم هذه الانتصارات.. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، ووجه بتقديم الرعاية لأسر الشهداء والجرحى حتى تماثلهم للشفاء.

واستعرض محافظ شبوة في الاجتماع، الأوضاع والاحتياجات القائمة والتنسيق مع الحكومة لمعالجتها والتعامل معها وفق الأولويات .. مقدما الشكر للتحالف بقيادة السعودية والامارات على دعم جهود السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع وتنفيذ عدد من المشاريع العاجلة التي تخدم المواطنين.

وأكد الاجتماع على اعداد مصفوفة بالاحتياجات العاجلة لمحافظة شبوة، خاصة في القطاع الصحي والكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات والرفع بها بصورة سريعة الى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ ما يلزم بشانها.

شارك في الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة ووكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح.