شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الاماراتي: الإستهداف الحوثي الارهابي لمناطق ومنشآت مدنية لن يمر دون عقاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن الإستهداف الحوثي الارهابي الآثم لمناطق ومنشآت مدنية على الاراضي الاماراتية لن يمر دون عقاب.



وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان نشرته وكالة الانباء الاماراتية (وام) " أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم واصفة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".

واضافت الوزارة "إن هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر الارهاب والفوضى في المنطقة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة".. داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضاً تاما.