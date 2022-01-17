أمن مأرب: مستعدون لكشف الخلايا الحوثية في المدينة وملاحقتها بالجبهات 

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، إحباطها كافة المحاولات البائسة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا الهادفة لزعزعة أمن واستقرار مأرب.

ونقل موقع الجيش سبتمبر نت عن مساعد مدير أمن مأرب العقيد الركن علي المعمري تأكيده، "إحباط الأجهزة الأمنية كافة المحاولات الحوثية البائسة لشق الصف وزعزعة الاستقرار وزرع الخلايا النائمة في مأرب".

وقال المعمري، إن الأجهزة الأمنية على أتم الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي طارئ.

وخاطب المعمري، المليشيا الحوثية بقوله : " لن تعيقنا مخططاتكم وخلاياكم ونحن في اتم الاستعداد والجاهزية لمواجهة خلاياكم التي ترسلونها وكذا مواجهه عناصركم في الجبهات".

ولفت العقيد المعمري في تصريح لـ "سبتمبر نت"، إلى أن رجال الأمن يشاركون إخوانهم أبطال الجيش في مختلف جبهات القتال.

وأضاف، "وهذا يؤكد على روح المعنوية العالية وتضحية رجال الأمن في سبيل الجمهورية".

وأعرب عن شكره وتقديره للمواطنين في مأرب على تعاونهم الكامل مع رجال الأمن .. داعيا إياهم إلى رفع الحس الأمني أكثر والإبلاغ عن أي أشخاص مشتبه بهم.