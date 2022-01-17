شكرا لبحثكم عن خبر بتكلفة أكثر من 1.8مليار ..عدن تشهد توقيع عقود تنفيذ مشاريع صيانة وإعادة تأهيل الطرقات الداخلية كمرحلة أولى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت العاصمة عدن اليوم توقيع عقود تنفيذ مشاريع صيانة وإعادة تأهيل الطرقات الداخلية كمرحلة أولى من جولة سوزوكي بمديرية المنصورة إلى جولة الرحاب بمديرية خورمكسر.بطول إجمالي 5.24 كم

وجاء توقيع عقود التنفيذ لعدد مقطعين من أصل ثلاث مقاطع في مقر صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن مع المقاولين المنفذين وكذالك سيتم توقيع عقد تنفيذ المقطع الثالث يوم الخميس القادم.

ويأتي اطلاق حزمة المشاريع التنموية ترجمة لاستراتيجيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات وتوجهات دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وبناء على رؤية قيادة وزارة الاشغال العامة والطرق ممثلة بمعالي الوزير م.مانع بن يمين وبمتابعة حثيثة من محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس.

وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة استراتيجة طموحة أعدها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن ضمن برنامجه الاستثماري لعام 2022م الذي سيشهد العديد من مشاريع صيانة وإعادة تأهيل الطرق الشريانية والداخلية بتمويل ذاتي وتمويل اجنبي .

ووقع المهندس معين محمد الماس عقود تنفيذ مشاريع صيانة وإعادة تأهيل الطرقات مع المؤسسة العامة للطرق والجسور المقطع الثاني كم ومع شركة الفيصل للمقاولات المقطع الأول.

وجرى التوقيع مع المقاولين المنفذين الذين أرسيت عليهم عطاءات مناقصات المشاريع التي بلغت إجمالي تكلفتها

(1.846.047.103) بمسافة مستهدفة طولها (5.24 كم).

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.