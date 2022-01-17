انعقاد اللقاء التشاوري الاول للتخلص التدريجي من حشوات الزئبق في الاسنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

عقدت نقابة اطباء الاسنان ومؤسسة ابداع للبيئة والتنمية المستدامة، بالشراكة مع الهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة العلياء للادوية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اللقاء التشاوري الاول للتخلص التدريجي من حشوات الزئبق في الاسنان ، بمشاركة عدد من الاكاديميين والمختصين .



وأشاد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور ، بجهود القائمين على هذه اللقاء الذي يهدف الى التخلص من استخدام مادة الزئبق في الاسنان ، والخروج بتوصيات تسهم في تحسين وتطوير الجانب الاكاديمي والعلمي..مؤكداً على أهمية التنسيق الدائم في تنفيذ مثل هذه الفعاليات وتطبيق كافة التوصيات والمخرجات الهادفة لتحسين الجانب الطبي والبيئي .

من جانبه أوضح كلاً من عميد كلية طب الاسنان الدكتور خالد زين ، و رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فيصل الثعلبي ، أنه لازالت مؤسسات البحث العلمي تبحث عبر دراسات وبحوث علمية حول مهددات الصحة المتعلقة بالبيئة التي تسبب انتشار الامراض الخطيرة والمهددة لصحة الانسان مثل مرض السرطان وعوامل الخطر على البيئة ، و أهمية تعزيز كافة الجهود المبذولة لتحقيق الهدف والعمل المشترك لعملية التوعية البيئية وكيفية الحفاظ على صحة الانسان .