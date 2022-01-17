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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يدمر 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
أعلن التحالف العربي، اليوم الإثنين، تدمير ثلاث طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.
وأكد التحالف الذي تقوده السعودية، في بيان، أن قواته اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.
ويعد الهجوم الجديد أحدث حلقة في سلسلة انتهاكات مليشيات الحوثي، واعتداءاتها المستمرة على الأراضي السعودية.