لجنة التحقيق تناقش مع مدير شرطة عدن عدد من المواضيع والملفات المتعلقة بحقوق الانسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم، مع مدير عام شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي، عدداً من المواضيع والملفات المتعلقة بأوضاع حقوق الانسان.



كما ناقشت اللجنة مع مدير عام شرطة عدن بحضور أعضاء اللجنة، التحديات والصعوبات التي تواجه اقسام الشرطة ومن ذلك توفير الحقوق الصحية والغذائية لمئات المحتجزين في الأقسام والبحث الجنائي وإدارة الامن ، إضافة الى تأهيل وتدريب المنتسبين للأمن بما يكفل قيامهم بالدور المنوط بهم.

واكد رئيس اللجنة القاضي احمد المفلحي، حرص اللجنة الوطنية على التواصل مع الأجهزة الأمنية في جميع المحافظات والوقوف معها على اهم مستجدات وضع حقوق الانسان وادوار الجهاز الأمني في صون الحقوق والحريات وتوفير الضمانات الكفيلة برعايتها.

من جهته اكد مدير عام شرطة عدن، اهتمام إدارة الامن التفاعل مع مذكرات اللجنة واستفساراتها بشأن عدد من الوقائع التي تقوم بالتحقيق فيها من منطلق ايمان إدارة امن عدن والموظفين المكلفين بانفاذ القانون بواجباتهم من خلال المواءمة بين حقوق الانسان وحفظ الامن وضرورة تعاون كافة الجهات المعنية في سبيل ذلك.